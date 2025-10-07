La fine di un’era: Carlos Delfino annuncia il ritiro

Carlos Delfino ha annunciato il ritiro dal basket giocato. Si conclude così, a 43 anni, la leggendaria carriera di uno dei giocatori più longevi di sempre.

Il fuoriclasse argentino lo ha annunciato in una intervista al portale sudamericano Doble Doble, riportandola poi anche sul suo profilo Instagram.

Si conclude così una carriera lunghissima senza il romantico ritorno a Santa Fe, sua ultima squadra in patria prima dell’approdo in Italia nel 2000. Proprio qui Delfino ha vissuto alcune fra le tappe più importanti della sua carriera: Reggio Calabria e Fortitudo prima di una ultradecennale parentesi in NBA, poi dal 2018 Torino, ancora la Effe, Pesaro e infine Cento, dopo ha vissuto le ultime due stagioni.

La Romagna ormai è nel suo cuore visto che proprio da Cento proviene la moglie Martina (sorella di Riccardo Cortese) e chissà che non ci sia l’Italia nella prossima vita di Delfino, magari come allenatore o dirigente. Nel frattempo non resta che togliersi il cappello di fronte al ritiro di una leggenda, uno dei pochi giocatori ancora in attività ad aver iniziato la carriera da professionista nel secolo scorso. Tante gioie ha regalato ai tifosi di tutta Italia, quella per lui più grande però è l’oro olimpico del 2004, vinto in finale proprio contro gli Azzurri.