La fine di un’era: si ritira Vassilis Spanoulis

Vassilis Spanoulis dice basta. La leggenda del basket greco ha deciso di appendere la scarpette al chiodo e non tornerΓ in campo nella prossima stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spanoulis Vassilis (@vassilis7span)

Si conclude cosΓ¬ una carriera leggendaria che ha visto Spanoulis conquistare per tre vote l’EuroLega con altrettanti titoli di MVP della Final Four. In patria ha vinto sette campionati e quattro coppe nazionali. In Nazionale spiccano l’oro europeo nel 2005 e l’argento ai Mondiali del 2006.

Ha iniziato da professionista con il Larissa, poi il Maroussi e la prima esperienza al Panathinaikos. In seguito una stagione in NBA con gli Houston Rockets e il ritorno al PAO. Nel 2010 il clamoroso passaggio all’Olympiacos che non ha mai lasciato fino a oggi.

Vassilis Spanoulis: πŸ†πŸ†πŸ† EL

🏠EL MVP

🏠🏠🏠EL Final Four MVP

πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡ EL First Team

πŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆ EL Second Team

🐐 EL Top Scorer

πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ† Greek League

πŸ†πŸ†πŸ†πŸ† Greek Cup

🏠🏠🏠GL MVP

🏠🏠🏠GL Finals MVP

πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡πŸ₯‡ GL First Team

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ All-Star pic.twitter.com/Oebp9X2UVL β€” Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) June 26, 2021