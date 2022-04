La FIP inserisce nel suo parco arbitri l’ucraino Boris Ryzhyk

La Lega Basket Serie A esprime il suo apprezzamento e condivisione per la scelta della Federazione Italiana Pallacanestro di inserire l’arbitro ucraino Boris Ryzhyk tra i direttori di gara di Serie A: si tratta di un segnale importante di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e al contempo una occasione di arricchimento tecnico per la massima serie.

Per questo la LBA dà il suo benvenuto a Boris e lo attende sui campi di gioco della Serie A a cui siamo certi apporterà un grande contributo di professionalità, capacità ed esperienza come evidenzia la sua carriera nazionale ed internazionale di alto livello particolarmente in Euroleague, la maggiore competizione europea per club.

Fonte: ufficio stampa LBA