La FIP riceve “pochi” fondi, Petrucci attacca Sport e Salute: “Una vergogna”

La legge di bilancio in approvazione in queste ore ha stabilito anche quanti soldi andranno alle federazioni sportive nel 2023.

Lo stato, tramite Sport e Salute, stanzierà oltre 295 milioni di euro in favore delle varie federazioni. I fondi, circa 7 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, verranno distribuiti al 60% in base ai risultati sportivi, al 30% per l’incidenza della disciplina e la sua capacità di promuovere lo sport (in sostanza il numero di tesserati) e al 10% per l’efficientamento delle spese.

Alla FIP andranno circa 9,4 milioni di euro e ci sono ben sette sport che riceveranno di più: calcio, volley, nuoto, atletica, sport invernali, tennis e ciclismo. Una ripartizione che ha lasciato insoddisfatto il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che ha mostrato tutto il suo disappunto in un’intervista a La Repubblica.

Una vergogna. Ci avevano promesso che le federazioni sarebbero state coinvolte in queste scelte ma ci hanno ignorati. Tutto ciò vuol dire solamente incapacità. Questi signori sanno che siamo il terzo sport più praticato al mondo dopo calcio e cricket? Non si capisce quali siano i criteri che hanno portato alcuni sport a ricevere molto di più e altri ad avere gli stessi contributi dell’anno scorso.

Petrucci poi ha risposto anche all’ipotesi di una sua candidatura a presidente del CONI: “Al momento c’è Malagò e io ho altri progetti ma anche Mattarella aveva escluso un altro mandato… Il CONI non è più quello di una volta, ora come ora non avrei una maggioranza”.