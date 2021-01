La FIP stanzia 6 milioni di euro in favore delle società

Si è tenuto a Roma (Salone d’Onore CONI, Foro Italico) il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Il presidente CONI Giovanni Malagò è intervenuto prima dell’inizio dei lavori. Il presidente Petrucci ha confermato, nel suo saluto, la vicinanza della FIP al CONI, sia nel difficile percorso di approvazione del Decreto Legge che ha sancito l’Autonomia del CONI, sia nella prossima conversione in Legge. Il presidente Petrucci ha auspicato che vengano salvaguardati la funzione e il ruolo nevralgico che il CONI ha sempre avuto per le Federazioni.

Decreto Legge 26 gennaio. Autonomia del CONI: il parere del Presidente Petrucci

Il Consiglio Federale ha condiviso il pensiero del presidente Petrucci sul Decreto Legge dello scorso 26 gennaio. Secondo il Presidente, il provvedimento governativo è solamente un primo passo verso il ritorno all’autonomia completa di cui deve godere il Comitato Olimpico Nazionale e che grandi meriti, per questa urgente e non semplice soluzione trovata in extremis, sono da attribuire al presidente Giovanni Malagò e al segretario generale Carlo Mornati. Altresì, il presidente Petrucci si augura che il sostegno economico fin qui distribuito a pioggia ai singoli possa divenire un sostegno strutturale con il necessario coordinamento delle Federazioni.

Bilancio di previsione 2021: dalla FIP 6 milioni di euro alle società

Il Consiglio Federale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021.

La FIP conferma le misure straordinarie adottate per contrastare l’emergenza da COVID-19 su tutto il territorio italiano. Per la stagione in corso sono stati stanziati 4 milioni di euro così suddivisi:

2 milioni di euro in gratuità reiterate in favore delle società, anche per la stagione 2021-2022

2 milioni di euro in premialità da riconoscere alle società attraverso le Leghe

Ulteriori 2 milioni di euro, provenienti da Sport e Salute S.p.A., verranno destinati alle società che svolgono attività giovanile, per sostenere le famiglie nella ripresa dell’attività sportiva.

Il supporto economico della FIP alle società si attesta dunque a 6 milioni di euro totali.

Seppure in condizioni di incertezza dovute alla perdurante pandemia, l’obiettivo della FIP è quello di favorire la ripresa delle attività non appena sarà possibile e di sostenere e di promuovere l’attività sportiva, da quella di base a quella di vertice, in particolar modo quella giovanile che rappresenta il futuro del nostro basket.

Laguardia nominato Commissario Straordinario del Comitato Regionale Molise

Il Consiglio Federale, in attesa di effettuare valutazioni con le società molisane per la guida del Comitato Regionale, ha nominato il vicepresidente Gaetano Laguardia Commissario Straordinario del Comitato FIP Molise.

Centenario FIP. Nel 2021 in emissione moneta e francobollo celebrativi

I Ministeri competenti hanno autorizzato l’emissione di una moneta e di un francobollo per celebrare i 100 anni della nascita della Federazione Italiana Pallacanestro.

3X3. Master Group Sport coordinerà il progetto del Circuito italiano

Master Group Sport, confermato advisor commerciale FIP fino al giugno 2023, coordinerà il progetto triennale per lo sviluppo del Circuito italiano 3X3. Il progetto è stato presentato al Consiglio Federale.

Spalding sponsor tecnico FIP anche per il 2021

La FIP ha confermato lo sponsor tecnico Spalding anche per l’anno 2021.

Commissione Svincolo

La Commissione Svincolo per il quadriennio 2021-2024 sarà composta dal presidente Umberto Arletti, coadiuvato da Alessandro Marzoli, e dai componenti Massimo Protani, Marco Petrini, Francesco Riccò, Cristina Correnti e Davide Paolini.

Commissione Tecnica Giovanile maschile e femminile

La Commissione Tecnica Giovanile maschile sarà composta da Andrea Capobianco, Germano D’Arcangeli, Massimo Faraoni, Andrea Menozzi, Bruno Perra e Francesco Riccò.

La Commissione Tecnica Giovanile femminile sarà composta da Antonio Caliendo, Paolo Roberto De Zotti, Giovanni Lucchesi, Kathrin Ress e Roberto Riccardi.

Commissione impianti sportivi

La Commissione impianti sportivi per il quadriennio 2021-2024 sarà composta dal presidente Giovanni Piccin e dai componenti Roberto Puliti, Gabriele Grandini e Giuseppe De Martino.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.