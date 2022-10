La firma di Luca Vildoza con la Stella Rossa diventa un caso internazionale

Luca Vildoza non ha trovato spazio in NBA per la prossima stagione ed è tornato in Europa, accordandosi con la Stella Rossa Belgrado.

Un innesto di livello per il team serbo che però rischia di avere qualche problema. Il Baskonia, ex squadra dell’argentina, contesta la validità dell’accordo. Il club spagnolo, infatti, dichiara di possedere i diritti per le prestazioni del giocatore al di fuori della NBA e che pertanto, in base agli accordi raggiunti prima del suo trasferimento in NBA nel 2021, Vildoza non potrebbe firmare con nessun altra squadra senza il consenso per i baschi.

La società, invece, riferisce di non aver ricevuto alcuna richiesta né da Vildoza né dalla Stella Rossa, contestando la validità della firma e chiedendo la sospensione del giocatore dall’EuroLega. Il Baskonia, infine, ha spiegato anche di aver inviato richieste di risarcimento all’atleta e al club serbo, riservandosi di andare per vie legali nel caso la somma non arrivasse nei tempi stabiliti.

La questione è abbastanza spinosa e si preannuncia una battaglia legale fra esperti di diritto sportivo. Il sistema dei diritti su un giocatore, noto nella NBA, prevede che nessun’altra franchigia possa ingaggiare un giocatore che è sotto il controllo di un’altra, a prescindere dal fatto che esso sia sotto contratto o meno. La Liga ACB ha codificato una norma identica, valida fra tutte le formazione che partecipano al massimo campionato spagnolo. La cosa, invece, non è così chiara per quanto riguarda l’EuroLega ed ecco perché Vildoza ha potuto, per il momento, unirsi alla Stella Rossa.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda il fatto che l’esordio dell’argentino con la maglia biancorossa sarebbe in programma proprio contro la sua ex squadra. Il condizionale al momento è d’obbligo: è probabile che Vildoza giochi davvero il 19 Ottobre a Vitoria ma chissà se un tribunale annullerà il suo tesseramento nelle prossime settimane oppure condannerà la Stella Rossa (o il giocatore stesso) a risarcire il Baskonia.