La Fortitudo Bologna annuncia di aver messo a posto i conti

Fondazione Fortitudo e Consorzio Club Fortitudo (proprietari del 100% delle quote di Fortitudo Pallacanestro) comunicano di aver adempiuto a tutti gli obblighi necessari per saldare la parte di cifra che andava integrata per rispettare le direttive imposte dalla Com.Te.C.

Dando seguito, pertanto, alle rassicurazioni presenti nella nota divulgata lo scorso 1 aprile, Fondazione Fortitudo e Consorzio Club Fortitudo confermano, ancora una volta, il proprio incessante, assoluto impegno in ottica presente e futura per garantire a Fortitudo Pallacanestro una serena e duratura continuità aziendale. In tal senso, ci preme evidenziare (con grande soddisfazione) la partecipazione di un numero di realtà/imprese aderenti al Consorzio in costante e continua crescita.

Si ringraziano, infine, La Cassa di Ravenna S. p. A. e Sherman Advisory SRL per l’importante contributo e la preziosa collaborazione forniti.

Fonte: Ufficio Stampa Fortitudo Bologna

Foto: FIBA

