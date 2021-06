La Fortitudo Bologna dice addio ad Adrian Banks

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver esercitato l’opzione d’uscita in favore del Club prevista all’interno del contratto dell’atleta Adrian Banks.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso nella sua esperienza con la maglia della Effe, rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio Stampa Fortitudo Bologna

Foto: FIBA

