La Fortitudo Bologna presenta delle maglie particolari per il derby

Fortitudo Pallacanestro comunica che nel pomeriggio di martedì 16 marzo prenderà il via on line l’asta che metterà in palio le maglie ideate dal main sponsor Lavoropiù e che i giocatori della Fortitudo indosseranno in occasione del derby di Basket City, in programma domenica 28 marzo. L’intero ricavato finale dell’asta delle 12 divise sarà destinato in beneficenza ad AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mielomi.

L’asta si chiuderà giovedì 25 marzo.

Il tempo che intercorre fra la chiusura dell’asta e la data del derby servirà per personalizzare le 12 canotte e 12 pantaloncini con i nomi dei fans che saranno riusciti ad aggiudicarsele. In questo modo, i tifosi scenderanno letteralmente in campo con i giocatori della Effe! Chi non sarà riuscito ad accaparrarsi una delle 12 maglie al termine dell’asta, potrà comunque acquistarne le repliche (a partire dalla fine del mese di marzo), attraverso gli usuali canali di vendita del Fortitudo Point. Parte del ricavato della vendita confluirà nella donazione prevista per AIL.

Le modalità per partecipare all’asta sono le seguenti:

inviare mail a info@fortitudobologna.it comunicando: NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO, un eventuale NICKNAME, canotta e/o pantaloncino desiderati e rilancio che si vuole effettuare.

– base d’asta € 60,00 per la singola maglia e € 40,00 per il singolo pantaloncino.

– si può rilanciare (volta per volta) da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 50,00.

– dal momento in cui si manda la mail si autorizza Fortitudo Pallacanestro a pubblicare nome e cognome con la propria quota, altrimenti indicare il NICKNAME con il quale si verrà visualizzati;

– per seguire l’andamento dell’asta, collegarsi al sito internet www.fortitudo103.it.

