La Fortitudo schianta Trieste a domicilio e resta da sola in vetta

PALLACANESTRO TRIESTE – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 65 – 84

All’Allianz Dome di Trieste andava in scena la partita di cartello della quinta giornata della Serie A2 2023-2024, di fronte i padroni di casa di Trieste, quarta in classifica e la Fortitudo Bologna, prima in graduatoria e ancora imbattuta in questo campionato. Alla fine a spuntarla sono proprio gli ospiti, padroni del match dall’inizio alla fine e mai in difficoltà contro la compagine di casa, apparsa spenta e senza idee. Bologna, trascinata dai 23 di Freeman e dai 19 di Aradori, resta così prima con 5 vittorie in fila. Di seguito il recap del match.

Comincia bene la Effe con un parziale di 10-3 in cui spiccano Fantinelli e Aradori, mentre Trieste prova a rispondere con Candussi. Ruzzier e compagni tentano il recupero ma Bologna allunga fino al +12 chiudendo le maglie in difesa. Nel primo quarto i padroni di casa non ci sono e la Fortitudo chiude sul 21-8 i primi dieci minuti di gioco. Nel secondo periodo le cose non vanno meglio per Trieste, così Ogden e Bolpin firmano subito il 27-8 che aumenta il vantaggio ospite. Reyes ci prova da tre, ma Bologna è inarrestabile e allunga a +24 con Freeman grande protagonista. Con un 7-0 di parziale firmato Candussi e Reyes i padroni di casa provano a rientrare a metà quarto, ma gli ospiti tengono botta (-17). Aradori e compagni, infatti, non mollano, tanto da chiudere in vantaggio il primo tempo di ben 25 lunghezze grazie alla tripla allo scadere di Freeman. Si va quindi al riposo sul 48-23.

Al rientro in campo Brooks segna subito per Trieste, ma ancora Aradori ristabilisce le distanze. La Fortitudo resta così padrona del campo, mentre i tentativi di rimonta giuliani si infrangono sul muro bolognese. A metà periodo la gara è sempre indirizzata in direzione Bologna, tanto che Fantinelli e i suoi conducono ancora con il punteggio di 62-33. Solo quando la Effe abbassa il ritmo i padroni di casa riescono a rosicchiare qualche punticino grazie alla determinazione di Ferrero e Brooks ma il passivo resta sempre pesante, tanto che il terzo periodo si chiude sul 44-67. L’ultimo quarto serve così solo per le statistiche e per cercare di rendere meno amara la sconfitta per la squadra giuliana, che con Candussi e Ruzzier cerca almeno di salvare la faccia arrivando almeno al -20. Bolpin e i suoi però restano sempre in pieno controllo, non rischiando mai di perdere la testa. Il match si avvia così verso la sua naturale conclusione e termina con la vittoria bolognese. Risultato finale 65-84.

TABELLINI

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 0, Filloy ne, Rolli ne, Reyes 13, Deangeli 1, Ruzzier 10, Camporeale ne, Campogrande 9, Candussi 10, VIildera 5, Ferrero 8, Brooks 9;

FORTITUDO BOLOGNA: Giordano ne, Sergio 5, Aradori 19, Conti 0, Bolpin 5, Panni 1, Kuznetsov 0, Fantinelli 16, Freeman 23, Ogden 15, Morgillo 0;