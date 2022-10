La Francia conterà su Embiid e Wembanyama al Mondiale 2023?

La Nazionale francese potrebbe presto aggiungere grandissimi nomi al proprio roster tra cui il centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ma anche il baby fenomeno Victor Wembanyama.

Secondo l’Associated Press, Embiid sta valutando la possibilità di giocare per la Francia ai Mondiali del 2023 o alle Olimpiadi del 2024. Joel Embiid, nato in Camerun, possiede la cittadinanza francese, oltre che quella americana.

Sta anche pensando di giocare per Team USA. Ha recentemente ottenuto la cittadinanza americana. Joel Embiid ha giocato a basket al liceo in Florida sia per la Montverde Academy che per The Rock School. Ha frequentato un anno l’Università del Kansas prima di dichiararsi selezionabile per il Draft NBA.

Embiid è diventato uno dei migliori giocatori della NBA e un perenne candidato MVP. Ha giocato tutta la sua carriera con i Sixers fino a questo punto.

Se la stella dei Sixers decidesse di giocare per la Francia, potrebbe non essere l’unica grande aggiunta alla squadra nazionale poiché Victor Wembanyama potrebbe anche decidere di giocare la Coppa del Mondo e/o le Olimpiadi.

Embiid e Wembanyama si unirebbero a una Nazionale francese che ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2021 e un argento a EuroBasket 2022. Il roster comprende gli attuali giocatori NBA Rudy Gobert, Evan Fournier e Nicolas Batum, con l’ex NBA Boris Diaw come direttore generale della squadra.

