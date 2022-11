La Francia di Wembanyama umilia la Bosnia e si qualifica al Mondiale

Seconda partita di Victor Wembanyama con la Francia e seconda partita da migliore in campo. I Bleus stravincono contro la Bosnia ed Erzegovina, 92-56, e si qualifica aritmeticamente per la World Cup dell’anno prossimo.

Gara senza storia fin dall’inizio, in cui tutti gli occhi sono stati per il fenomeno francese. Wembanyama è stato in campo 24′, segnando 19 punti con 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, tirando 7/15 dal campo e 3/6 da dietro l’arco.

As Giannis put it, “big, big problem”.#FIBAWC x #WinForFrance 📺 Watch live games and extended highlights on Courtside1891 https://t.co/bzlIOrnFkg pic.twitter.com/0V7aQ9xSEZ — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 14, 2022

Ad un certo punto, tirando da tre punti, mentre la palla entrava Wembanyama ha addirittura distolto lo sguardo, un po’ come fa Steph Curry. Semplicemente fiducia in sé stesso a mille, in questo periodo.