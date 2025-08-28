La Francia domina all’esordio di EuroBasket 2025: Belgio travolto

Belgio – Francia 64-92

(10-18; 17-25; 22-27; 15-22)

La Francia parte con il piede giusto a FIBA EuroBasket 2025, travolgendo il Belgio con un netto 92-64 nell’esordio del girone. Una prova di forza che conferma le ambizioni dei Bleus, candidati al ruolo di protagonisti assoluti nella rassegna continentale.

La partita: dominio francese in tutti i quarti

La Francia ha preso il controllo del match sin dal primo quarto (10-18), allungando progressivamente senza mai concedere respiro agli avversari. Il divario si è ampliato nel secondo periodo (17-25) e dopo l’intervallo lungo i ragazzi di Frederic Fauthoux hanno chiuso definitivamente i giochi con un parziale di 22-27. L’ultimo quarto (15-22) ha certificato il largo successo finale.

I protagonisti della Francia

La vittoria è stata corale, con ben cinque giocatori in doppia cifra:

Bilal Coulibaly ha brillato con una prestazione completa: 12 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Ekobo ha contribuito con 12 punti, mentre Guerschon Yabusele ha chiuso con 11.

Spazio anche ai giovani: Risacher (10) e Nifi (10) hanno dato sostanza e freschezza.

Un rendimento distribuito che conferma la profondità del roster francese, capace di trovare punti e soluzioni da tanti interpreti diversi.

Belgio troppo leggero sotto canestro

Il Belgio ha provato a restare in partita, ma la differenza fisica e tecnica è stata evidente. I migliori sono stati Hans Vanwijn (13 punti) e Ismael Bako (11), unici a trovare continuità offensiva. Troppo poco per impensierire una Francia solida in difesa e letale nelle ripartenze.

Francia candidata al titolo di EuroBasket 2025

Con questa vittoria netta, la Francia lancia un messaggio forte a tutte le rivali: il talento individuale unito all’organizzazione tattica rende i Bleus una delle squadre più temute della manifestazione. Il Belgio, invece, dovrà cercare risposte nelle prossime gare per tenere vive le speranze di qualificazione.

Francia: Bilal Coulibaly 12+7 rimbalzi+6 assist, Ekobo 12, Yabusele 11, Risacher 10, Nifi 10.

Belgio: Hans Vanwijn 13 e Ismael Bako 11.

QUI le stats del match.