La Francia esclude giocatori e coach di squadre russe o bielorusse

La scelta di firmare un contratto con una squadra con sede in Russia o Bielorussia porterà all’esclusione dalla Nazionale della Francia per i giocatori che faranno questa scelta sia per EuroBasket 2022, la Coppa del Mondo FIBA ​​​​2023 e anche per i Giochi Olimpici del 2024.

📢 La FFBB s'est positionnée concernant le conflit en Ukraine et les équipes nationales séniors de 🏀. + d'infos 👉 https://t.co/2ICyqgvN9U pic.twitter.com/jsdaB42Rv1 — FFBB (@ffbasketball) August 1, 2022

La Federazione francese di basket ha chiarito che i giocatori o gli allenatori legati a club in Russia o Bielorussia non saranno disponibili per i prossimi tornei internazionali durante l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra in corso. La decisione si applica ai futuri tornei internazionali, compresi i prossimi Giochi Olimpici che si terranno a Parigi, in Francia.

Per ora, i 15 giocatori che si stanno preparando a vivere EuroBasket 2022 da protagonisti a settembre e per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIBA ​​​​2023 a fine agosto non hanno contratto con squadre in Russia né in Bielorussia. Tuttavia, Livio Jean-Charles e Louis Labeyrie, nuovi arrivati ​​rispettivamente al CSKA e all’UNICS, non sono stati convocati dal commissario tecnico della nazionale maggiore Vincent Collet.

I giocatori selezionati devono impegnarsi a non firmare con una squadra in Russia e Bielorussia. L’elenco include Thomas Heurtel, che è ancora un free agent, dopo essersi ufficialmente separato dal Real Madrid a fine giugno. Da allora sarebbe stato associato allo Zenit, l’ennesima squadra con sede in Russia. Ma entrare a far parte della squadra di San Pietroburgo non può essere considerata una possibilità.

