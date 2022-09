La Francia reagisce con durezza alla firma di Thomas Heurtel con lo Zenit

Nelle ultime ore in Europa sta tenendo banco il caso Thomas Heurtel. Il playmaker francese, uno dei migliori giocatori dell’ultimo EuroBasket chiuso dalla sua Francia al secondo posto, ieri è stato annunciato ufficialmente dallo Zenit San Pietroburgo. Prima dell’Europeo, la Federazione Francese aveva fatto firmare a tutti i giocatori convocati un documento con il quale si impegnavano a non accordarsi per una squadra russa in risposta a quanto sta accadendo in Ucraina dalla scorsa primavera, pena l’esclusione dalla Nazionale. Tutti avevano accettato, compreso Heurtel che a quanto pare però aveva già un accordo verbale con lo Zenit.

La reazione della Federazione oggi è stata molto dura, con un comunicato Heurtel è stato escluso dai futuri convocati per le Olimpiadi 2024 che la Francia giocherà in casa, a Parigi.

Anche se la FFBB era stata informata del fatto che Thomas Heurtel avesse avuto contatti con club stranieri, compresi alcuni russi, non siamo mai stati messi al corrente della firma o dell’intenzione di firmare con un club russo. Il giocatore ha firmato un documento all’inizio del training camp francese alla fine di luglio, indicando che non avrebbe firmato con una squadra russa o bielorussa. Se Heurtel giocherà per questa squadra [lo Zenit, ndr], questo accordo non sarà rispettato e il giocatore non rispetterà più i parametri per essere convocati per i prossimi eventi internazionali, comprese le Olimpiadi 2024, come deciso dall’Ufficio Federale il 28 luglio.