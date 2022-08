La Francia rulla i Paesi Bassi nella sua prima amichevole in vista di Eurobasket

Tutto semplice per la Francia nella sua prima amichevole estiva, in preparazione di Eurobasket 2022. I Blues hanno rullato i Paesi Bassi, avversari dell’Italia nei mesi scorsi, per 89-65 in una gara mai in discussione.

La Francia, tra le favorite per la vittoria dell’Europeo, non conterà su Joel Embiid, che farà il proprio esordio con la nuova Nazionale probabilmente alle Olimpiadi di Parigi 2024. In compenso i transalpini hanno Evan Fournier e Rudy Gobert: il nuovo centro di Minnesota ha chiuso con 12 punti e 9 rimbalzi, mentre la guardia dei Knicks con 15 punti. Per l’Olanda invece Yannick Franke, visto a Trento qualche anno fa, ha segnato 21 punti.

I francesi affronteranno l’Italbasket il 12 agosto in un’altra amichevole.