Germania Montenegro

La Germania domina il Montenegro all’esordio di EuroBasket 2025

Alessandro Saraceno
Montenegro – Germania 76-106
(20-24; 23-22; 12-33; 21-27)

L’avventura di Montenegro e Germania a FIBA EuroBasket 2025 è iniziata con un verdetto chiaro: i campioni del mondo in carica hanno travolto la nazionale balcanica con il punteggio di 76-106, mostrando subito autorità e profondità di roster.

Il match: equilibrio solo nel primo tempo

La partita ha visto il Montenegro reggere nei primi venti minuti, chiusi sotto di appena tre lunghezze (43-46). Dopo l’intervallo però la Germania ha alzato i giri del motore: un devastante parziale di 33-12 nel terzo quarto ha indirizzato la sfida, rendendo inutile l’ultimo periodo (21-27) e certificando un successo netto.

Nel Montenegro, protagonista il solito Nikola Vucevic, autore di 20 punti e 9 rimbalzi, ben supportato da Allman (18 punti) e Simonovic (11). Troppo poco, però, contro la macchina da guerra tedesca.

La Germania ha risposto con una prova corale:

  • Franz Wagner ha chiuso con 22 punti e 8 rimbalzi,
  • il capitano Dennis Schroder ha guidato i suoi con 21 punti,
  • Andreas Obst ha colpito dall’arco segnando 18 punti,
  • Maodo Lo ha firmato una gara completa con 10 punti e 6 assist.
Germania candidata al titolo, Montenegro da rivedere

La prestazione conferma la Germania come una delle favorite a EuroBasket 2025: talento, fisicità e organizzazione difensiva hanno fatto la differenza, in linea con quanto mostrato già al Mondiale vinto nel 2023.

Il Montenegro, invece, dovrà crescere nella gestione dei momenti chiave e trovare maggior profondità offensiva per non dipendere solo dalle giocate di Vucevic e Allman.

Top Scorer

Montenegro: Vucevic 20+9, Allman 18, Simonovic 11

Germania: Wagner 22+8, Schroder 21, Obst 18, Lo 10+6 assist

QUI le stats complete.

