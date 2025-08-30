La Germania è un CARROARMATO: schiacciata la Lituania

Lituania – Germania 88-107

(20-32; 27-23; 25-28; 16-24)

La Germania continua a correre a EuroBasket 2025 e centra la sua terza vittoria consecutiva, superando con autorità la Lituania per 107-88 in una sfida ad alto ritmo valida per il girone B. Per i tedeschi si tratta di un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mentre la Lituania incassa la prima sconfitta dopo due successi iniziali.

La partita

Il match si è acceso fin dal primo quarto, chiuso dalla Germania avanti 32-20 grazie all’energia di Dennis Schröder e alla precisione di Franz Wagner. La Lituania ha provato a rientrare nel secondo parziale, vinto 27-23, ma all’intervallo lungo il tabellone segnava comunque +8 Germania.

Nel terzo quarto i tedeschi hanno nuovamente allungato (28-25), trovando in Daniel Theis un’arma fondamentale vicino al ferro. L’ultimo periodo è stato quello della fuga definitiva: 24-16 per la Germania, con un attacco che ha superato quota cento punti per la terza gara consecutiva.

I protagonisti

Grande prova corale per la squadra di coach Alex Membru. Dennis Schröder ha chiuso con 26 punti, dimostrando ancora una volta di essere il leader offensivo. Accanto a lui, ottime prestazioni di Franz Wagner (24 punti) e di Daniel Theis (23), oltre ai 15 punti di Andreas Obst.

Per la Lituania il migliore è stato Rokas Jokubaitis con 20 punti, mentre Jonas Valančiūnas si è fermato a 14. Importante anche la prova di Tadas Sedekerskis, che ha chiuso con 10 punti e 9 assist, ma i baltici hanno sofferto troppo in difesa per contenere l’esuberanza offensiva tedesca.

Le prospettive

Con questo successo, la Germania si conferma al primo posto del girone con un percorso netto (3-0), mostrando un attacco fra i più produttivi del torneo. La Lituania (2-1) resta comunque in piena corsa per la qualificazione, ma dovrà subito reagire per non complicarsi il cammino. La sfida di Tampere manda un messaggio chiaro al resto del continente: la Germania è una delle squadre da battere a EuroBasket 2025.

Germania: SCHRODER 26, WAGNER 24, THEIS 23, OBST 15.

Lituania: JOKUBAITIS 20, VALANCIUNAS 14, SEDEKERSKIS 10 e 9 assist.

QUI le stats complete del match.