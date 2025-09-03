La Germania non fa prigionieri: annullato Markkanen, Finlandia al tappeto

Nel Gruppo B, la Germania chiude al primo posto rimanendo imbattuta: 5-0 finora, con la vittoria arrivata stasera contro la Finlandia (che si qualifica come terza, 3-2). La formazione di coach Mumbru, ancora out per un problema di salute, non perdona nemmeno i baltici di un fin qui super Lauri Markkanen, tenuto alla miseria di 11 punti e 9 rimbalzi in 22′, il peggior dato del suo Europeo.

I tedeschi si dimostrano corazzata fin dal primo tempo, allungando nel secondo quarto nel segno del solito Franz Wagner (23 punti e 7 rimbalzi). Nel secondo tempo poi hanno incrementato ulteriormente il vantaggio con le triple di Tristan Da Silva e Maodo Lo, arrivando al 30′ avanti di 20 punti. Nel quarto quarto, una pura formalità, la Germania ha poi toccato addirittura il +34 per poi vincere con il punteggio di 61-91.

Per Dennis Schroder una partita da all-around con 16 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, miglior marcatore della Finlandia è stato invece Oliver Nkamhoua con 16 punti.

