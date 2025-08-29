Schroder Germania Svezia

La Germania travolge anche la Svezia con una prova di forza collettiva

Germania – Svezia 105-83
(27-17; 32-25; 25-24; 21-17)

La Germania non sbaglia e batte la Svezia con un netto 105-83 nella fase a gironi di EuroBasket 2025, confermandosi tra le favorite del torneo.

I tedeschi hanno preso il controllo del match già nel primo quarto (27-17) e hanno mantenuto un margine costante fino alla sirena finale, chiudendo con parziali da vera corazzata: 32-25, 25-24 e 21-17.

Schroder e Wagner devastanti

Ancora una volta protagonista assoluto Dennis Schroder, autore di 23 punti e 7 assist, leader indiscusso della Germania. Accanto a lui grande partita di Franz Wagner con 21 punti, mentre Maodo Lo (13) e Daniel Theis (11) hanno completato la prestazione corale della squadra di coach Alex Mumbru. L’attacco tedesco ha girato a meraviglia, trovando sempre soluzioni di qualità e punendo ogni errore difensivo degli avversari.

La Svezia ci prova ma crolla

La Svezia ha provato a reggere in avvio, affidandosi ai canestri di Melwin Pantzar (18 punti) e alla solidità sotto canestro di Mattias Markusson (13). In doppia cifra anche Barra Njie (13), Ludvig Hakanson (11) e Tobias Borg (11), ma la differenza tecnica e di esperienza si è fatta sentire alla distanza.

Germania in fiducia

Con questo successo la Germania manda un messaggio forte e chiaro al torneo: la squadra campione del mondo è già in pieno ritmo e ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria di EuroBasket 2025. La Svezia invece dovrà cercare riscatto nelle prossime partite per restare in corsa per la qualificazione.

Germania: SCHRODER 23 e 7 assist, WAGNER 21, LO 13, THEIS 11.

Svezia: PANTZAR 18, MARKUSSON 13, NJIE 13, HAKANSON 11, BORG 11.

Alessandro Saraceno
