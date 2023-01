La gestione della pandemia, TikTok e la crescita della Lega Basket: Umberto Gandini a tutto tondo

La gestione di questa pandemia è stata un’altra grandissima opportunità di esperienza perché nel mio percorso precedente non avevo grandi frequentazioni con la politica ed i Governi, aspetto che, invece, ho dovuto sviluppare da subito in LBA. Dal momento in cui è cominciato il mio mandato da Presidente, abbiamo sospeso il campionato, che poi due mesi dopo è stato cancellato, e abbiamo dovuto gestire le problematiche conseguenti a questa decisione di chiudere anzitempo la stagione e ragionare su temi come la revisione dei contratti con giocatori e allenatori., sponsor ed emittenti televisive. Poi, cominciando a pianificare la nuova stagione 2020/21, si pensava che tutto sarebbe stato più semplice e invece ci siamo trovati a gestire un campionato a porte chiuse, con protocolli sanitari che cambiavano continuamente, rischi di sospensione del campionato, dialoghi con i ministeri della sanità e dello sport, iniziando al contempo a ragionare sugli aiuti. Insomma, il nostro lavoro è stato simile a quello che hanno dovuto affrontare quotidianamente le aziende in quel periodo, ma con una particolarità: la Serie A di basket, così come il calcio, ha continuato a scendere in campo anche senza pubblico, essendo sport professionistici, ma senza avere le attenzioni che sono state assicurate a moltissimi altri settori del nostro Paese. Quella 2020-21 è stata una stagione davvero difficile con la necessità di sottoporre continuamente le squadre a controlli per verificare che non ci fossero focolai. Ricordo la prima volta che sono intervenuto a rinviare una partita perché una delle due squadre aveva un numero elevato di casi positivi e ho preferito non rischiare che vi fosse un contagio anche nella squadra avversaria. Ecco. questi sono stati momenti in cui non è stato facile spiegare cosa stava succedendo e i motivi di determinate decisioni. Abbiamo disputato un campionato in cui tutte le squadre hanno avuto almeno una sospensione per COVID ma comunque siamo arrivati in porto. Poi nella stagione successiva, quella 2021/22, ci siamo ritrovati in una situazione che inizialmente ci sembrava quasi normale e, invece, abbiamo dovuto gestire una recrudescenza della pandemia, in particolare a cavallo tra il 2021 e 2022 tra interventi indiscriminati delle ASL, necessità di interagire con il Ministero della Sanità per poter avere protocolli applicabili a tutti e lavorando a strettissimo contatto con le altre leghe, in particolare calcio e pallavolo. L’obiettivo comune era quello di portare avanti lo spettacolo sportivo anche durante la pandemia.