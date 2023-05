La grandiosa cifra raccolta dai tifosi del Partizan Belgrado per pagare i debiti del club

Il Partizan Belgrado è stata una delle favole europee più belle di questa stagione, capace di arrivare a pochi possessi dalle Final Four di EuroLega. Eppure finanziariamente la gestione del club non è stata altrettanto virtuosa negli ultimi anni, tanto che per sanare i 7.2 milioni di euro di debito l’estate scorsa erano stati venduti addirittura dei terreni agricoli. Il mese scorso i bianconeri avevano inoltre avviato una raccolta fondi rivolta ai tifosi, che si è conclusa nelle scorse ore con oltre 196 milioni di dinari raccolti: l’equivalente di 1.7 milioni di euro.

Questi soldi pagheranno in parte i numerosi debiti del club. Il donatore più generoso invece riceverà un abbonamento a vita per la Stark Arena per il posto 1.992: nel 1992 il Partizan vinse la sua prima e finora unica EuroLega. I nomi dei 1.992 donatori più generosi verranno invece scritti direttamente sul campo della squadra, mentre chiunque abbia donato più di 3.000 dinari (l’equivalente di circa 25€) avrà una T-shirt e una carta fedeltà in regalo.

Per aiutare il Partizan, oltre a tutti i membri dell’assemblea dei soci, hanno donato anche Aleksej Pokusevski, giocatore degli Oklahoma City Thunder, e Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham.