La Grecia di Giannis giocherà contro la Slovenia di Doncic in amichevole

Poco prima dell’inizio della prossima Coppa del Mondo FIBA, la nazionale greca di Giannis Antetokounmpo e la Slovenia di Luka Doncic si incontrerà per una partita di preparazione a OAKA.

L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla federazione greca e tutti diamo per scontato il tutto esaurito. Non ci sono ancora informazioni sulla data in cui i biglietti saranno messi in vendita.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM

