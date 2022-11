La Grecia scaccia via la paura: supera il Belgio e sarà al Mondiale

La Grecia rischiava di non andare al Mondiale, sconfitta in casa venerdì dalla Lettonia e attesa da una difficile trasferta in Belgio. Invece gli ellenici, ovviamente privi di Giannis Antetokounmpo, hanno vinto di misura, 70-72, e hanno strappato il biglietto per la World Cup 2023.

I greci, che per la gara di stasera avevano recuperato parecchi giocatori di EuroLega, hanno dovuto sudare fino all’ultimo possesso nonostante i canestri di Giannoulis Larentzakis, autore di 20 punti. Dopo un canestro di Obasohan (30 punti) per il -2, il Belgio ha avuto anche la possibilità di portarsi avanti nel finale con Gillet, fallendo però la tripla. La tripla decisiva è stata di Michail Lountzis, il quale però poi ha sbagliato più volte i canestri che avrebbero potuto chiudere la partita. Alla fine ancora Lountzis, dalla lunetta, ha segnato il +3, sbagliando poi il secondo libero e mandando in ghiaccio la gara, vista l’assenza di timeout per il Belgio.

Foto: FIBA