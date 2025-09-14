La Grecia torna sul podio dopo 16 anni: sconfitta la Finlandia, è medaglia di bronzo

La Grecia vince la finale per il bronzo a EuroBasket 2025 battendo la Finlandia 92-89, al termine di una partita comandata ma mai del tutto controllata: l’MVP è ancora una volta Giannis Antetokounmpo che con 30 punti, 17 rimbalzi e 6 assist prova a far dimenticare la brutta prestazione in semifinale contro la Turchia. Stavolta la superstar dei Bucks è spalleggiata a dovere dai compagni, soprattutto nel secondo tempo quando Dorsey e Toliopoulos dalla lunga distanza puniscono i finlandesi.

Dopo un primo quarto dominato dalla Grecia e un primo tempo chiuso sul +14 dalla squadra di Vassilis Spanoulis, la Finlandia si è rifatta sotto nel terzo periodo arrivando a -6. L’attacco nordico fa grande affidamento sul tiro da tre, che però non entra con continuità: così la Grecia, con un parziale di 10-3, chiude la frazione ancora avanti 69-56. Nell’ultimo quarto le triple greche di Dorsey e Papanikolaou sembrano chiudere la gara sul +17, ma la Finlandia non muore mai e con Nkamhoua da dietro l’arco trova l’incredibile -4 a meno di 1′ dalla fine. Dopo il timeout di Spanoulis per “svegliare” i suoi, Giannis Antetokounmpo prende palla e penetra come solo lui sa fare: canestro, fallo e gioco da tre punti convertito. La Finlandia risponde con Markkanen e clamorosamente ha anche la possibilità di pareggiarla. La Grecia perde palla in modo banale, Toliopoulos commette il suo 5° fallo per fermare il contropiede e due liberi di Little valgono il -2. Dall’altra parte è Sloukas ad andare in lunetta, sbagliando però il secondo: con la Finlandia a -3, Papanikolaou commette un ingenuo fallo su tiro da tre su Valtonen, che però trema sul più bello. Il finlandese sbaglia il terzo libero, quello che avrebbe significato parità: Giannis invece è perfetto a cronometro fermo, ristabilendo il +3 con 4” da giocare e costringendo Jantunen a un tentativo disperato da metà campo che si spegne sul ferro.

Grecia: G. Antetokounmpo 30, Dorsey 20, Toliopoulos 15

Finlandia: Markkanen 19, Valtonen 18, Nkamhoua 15

Foto: FIBA