La griglia dei Playoff di EuroLega 2023: Zalgiris ultima qualificata

Con una vittoria di 3 punti a Monaco di Baviera sul Bayern, lo Zalgiris Kaunas ha superato Baskonia e addirittura Fenerbahçe, guadagnandosi il settimo posto che sarebbe stato considerato un miracolo ad inizio stagione. I lituani sono l’ultima squadra a qualificarsi ai Playoff di EuroLega, con la stagione regolare che si è conclusa proprio questa sera.

Sono quindi ufficiali i quattro accoppiamenti dei Playoff, dai quali poi usciranno le quattro partecipanti alle Final Four che si terranno proprio a Kaunas, nel weekend del 19-21 maggio. L’Olympiacos, prima classificata, se la vedrà al primo turno con il Fenerbahçe. Lo Zalgiris affronterà il Barcellona, che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto grazie al successo di questa sera contro Valencia. Il Real Madrid, terzo, troverà il Partizan Belgrado, tra le sorprese di questa stagione. Infine l’AS Monaco sarà accoppiato col Maccabi Tel-Aviv.

