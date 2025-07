La Lega Adriatica accoglie due nuove squadre “esotiche”… E ci sarà anche un po’ d’Italia

Grandi novità nella prossima edizione della Lega Adriatica che continua la sua espansione.

Dopo aver accolto Dubai Basketball lo scorso anno, a partire dalla stagione 2025-26 ci saranno due nuove squadre nella ABA Liga: Vienna e Cluj.

Novità anche nella formula: addio al girone unico, le 18 formazioni verranno divise in due gruppi da 9. Dopo le partite di andata e ritorno si comporranno altri due raggruppamenti in una sorta di fase a orologio che manderà 10 squadre alla post season. Verrà stabilito in seguito se i playoff condurranno fino al titolo oppure se ci sarà una Final Four.

Questi i gironi con Partizan e Stella Rossa che potranno affrontarsi solamente nella seconda fase.

Group A: Partizan Mozzart Bet, Dubai Basketball, U-BT Cluj-Napoca, Igokea m:tel, SC Derby, FMP Soccerbet, Borac Mozzart, Split, Krka.

Group B: Crvena zvezda Meridianbet, Budućnost VOLI, Cedevita Olimpija, Spartak Office Shoes, Bosna Visit Sarajevo, Mega Superbet, Zadar, Ilirija, Vienna.

Ci sarà anche un po’ di Italia con Awudu Abass che giocherà ancora per Dubai mentre il 2006 Luigi Suigo militerà nel Mega.