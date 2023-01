La Lega Basket inaugura la partnership con Radio Deejay

La Lega Basket Serie A, con la collaborazione dell’Official Advisor Infront, ha siglato una partnership con Radio Deejay che sarà al fianco di LBA durante tutto il campionato e la Frecciarossa Final Eight di Torino, regalando ai tifosi intrattenimento, divertimento e grande basket.

Nell’arco della stagione il pubblico di Radio Deejay potrà ascoltare direttamente dai protagonisti del grande basket le loro storie, avere aggiornamenti sul campionato e la possibilità di accedere alle partite grazie alla loro fedeltà alla radio. Nell’ambito social, LBA produrrà contenuti ad hoc per Radio Deejay e nel corso della Frecciarossa Final Eight realizzerà uno storytelling ad hoc per tutti i follower della radio. A Radio Deejay sarà affidata inoltre la playlist della manifestazione, che intratterrà i numerosi spettatori che saranno presenti al PalaAlpitour.

L’inaugurazione di questa partnership è prevista per mercoledì 25 gennaio 2023 con Marco Spissu, playmaker dell’Umana Reyer Venezia, ospite nel programma “Deejay Chiama Italia”, il morning show condotto da Linus e Nicola Savino in diretta dalle 10 alle 12 in radio, web e TV (canale 69 del Digitale Terrestre).

“Sono davvero soddisfatto di poter annoverare Radio Deejay tra i nostri partner – ha dichiarato Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A – Sono sicuro che grazie alla passione dei conduttori per il nostro sport, alla capacità di trasmettere contenuti valoriali e musica coinvolgente, sapremo attrarre sempre più pubblico e dialogheremo in maniera efficace con i nostri tifosi”.

“Da uomo di sport, ma soprattutto come direttore artistico, sono stra-felice di questa partnership – afferma il Direttore Editoriale Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay, Linus. “Credo che il basket incarni gli stessi nostri valori etici e spettacolari”.

“Come official Advisor di LBA siamo sempre attenti a coinvolgere partner importanti e strategici, in grado di diffondere il basket a pubblici di riferimento trasversali – ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy – Radio Deejay rientra tra quei business partner che non solo ci offre l’opportunità di far parlare di basket in maniera efficace, ma che sa portare allegria, gioia e passione con la grande musica”.