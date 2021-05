La Legabasket si scusa per i problemi tecnici di Rai Sport ed Eurosport

La Legabasket si è scusata con i propri appassionati per i problemi tecnici intercorsi durante le prime due gare di playoff di Olimpia Milano-Aquila Trento e Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari. Naturalmente questi enormi problemi tecnici non sono passati inosservati, specialmente perché avvenuti in un momento cruciale della stagione e tra squadre con un bacino di pubblico molto importante. Qui il comunicato della Legabasket sui problemi tecnici di Rai Sport ed Eurosport:

Alcuni seri problemi tecnici di trasmissione su Rai Sport HD e Eurosport Player non hanno permesso oggi agli appassionati la completa visione di A|X Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino e di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari . La LBA si è subito attivata presso entrambe le aziende affinché tali guasti venissero risolti al più presto, ed è intervenuta per avere spiegazioni sull’accaduto. Simili problemi non dovranno ripetersi e a tal fine ha richiesto maggiore attenzione e responsabilità ai soggetti a cui LBA ha ceduto i diritti di trasmissione del Campionato.

A prescindere dalle scuse, che sono a dir poco doverose per quanto accaduto, rimane che la Legabasket non ci ha fatto una bella figura, anzi, anche se non per colpa propria ma di Rai Sport ed Eurosport, come spiegato in questo articolo nel dettaglio.

