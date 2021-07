Si è concluso con la vittoria della Lettonia in finale sulla rappresentativa russa 18-21 il torneo di basket maschile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo. I lettoni sono così diventati i primi vincitori della medaglia olimpica in questa specialità, inserita solo da questa edizione dei Giochi.

Per i russi seconda sconfitta in due finali, visto che anche le donne avevano vinto l’argento poco prima nel torneo di 3×3 femminile contro Team USA. La Lettonia aveva spazzato via il Belgio in semifinale 8-21, nella partita più importante si è poi scatenato Karlis Lasmanis, autore di 10 punti. Terzo posto per la Serbia, che ha sconfitto i belgi 21-10.

After a nail-biting final the #LAT men’s team take #gold in the first ever #3×3 #Olympics competition – their first medal of the Games!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FIBA3x3 pic.twitter.com/4PEeW5QO81

— Olympics (@Olympics) July 28, 2021