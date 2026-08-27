La Libertas Livorno annuncia la tragica scomparsa del presidente Marco Benvenuti

La Libertas Livorno ha annunciato nelle scorse che il suo presidente, Marco Benvenuti, è deceduto all’età di soli 50 anni al termine di una battaglia contro una grave malattia. L’imprenditore era entrato in società nel 2021 e, insieme agli altri soci, aveva riportato il club toscano nel panorama cestistico nazionale, fino alla Serie A2 dove tuttora i granata militano con l’obiettivo della promozione. Nel 2025 era diventato presidente.

“Eri, sei e resterai un sognatore. Il nostro sognatore. Con il tuo esempio ci hai insegnato a crederci sempre, a non arrenderci mai. Hai preso nelle tue mani grandi la nostra, la tua Libertas. E l’hai trasformata in una macchina perfetta: motore, la passione; inesauribile carburante, il grande cuore amaranto” si legge nella nota con cui Livorno ha dato la notizia.