La Liga ACB testa una nuova regola: le rimesse senza ok arbitrale

La Liga ACB da quest’anno testerà una nuova regola, valida solo nel massimo campionato spagnolo. Quando la palla uscirà dal campo e ci sarà quindi una rimessa, non bisognerà più aspettare il segnale di uno degli arbitri per rimettere la palla in gioco. Una regola simile a quella calcistica, con le rimesse che potranno essere battute molto velocemente per approfittare delle disattenzioni avversarie.

Ci sarà però un’eccezione: nei 2′ finali della partita si tornerà alla rimessa “classica”, necessario quindi l’ok dell’arbitro. Per ora sarà una regola circoscritta alla Liga, chissà però che in futuro essa non venga adottata anche da altri campionati, se si dovesse rivelare un’aggiunta positiva.

One of the best basketball leagues in the world, the ACB in Spain, is testing a new rule this season.

When inbounding the ball in the backcourt the referees no longer need to have control of the ball first.

(For the first 38 minutes of the game). pic.twitter.com/S4xJN3bfPG

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) September 21, 2022