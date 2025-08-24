valanciunas lituania

La Lituania ha annunciato il roster per EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Francesco ManziLascia un Commento su La Lituania ha annunciato il roster per EuroBasket 2025

La Lituania sarà la principale avversaria della Germania nel Gruppo B, quello composto anche da Gran Bretagna, Finlandia, Montenegro e Svezia. La formazione baltica, che nel 2022 aveva deluso arrivando addirittura 15°, ha annunciato questa mattina i 12 convocati per EuroBasket guidati ovviamente da Jonas Valanciunas. Non ci sarà, ma si sapeva, Domantas Sabonis: la star dei Sacramento Kings aveva già preso la sua decisione in primavera per recuperare da una stagione complicata e un infortunio alla caviglia. Oltre a Sabonis saranno assenti anche altri due NBA: Matas Buzelis e Kasparas Jakucionis.

Come detto la star della Lituania sarà Valanciunas, unico NBA del roster. Ci saranno poi giocatori di alto livello come Tadas Sedekerskis, Rokas Jokubaitis e Deividas Sirvydis, ma anche diversi esordienti in una manifestazione di questo calibro come Marek Blazevic, Gytis Radzevicius, Azuolas Tubelis, Ignas Sargiunas e Arnas Velicka.

La lista completa:

Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.