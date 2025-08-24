La Lituania ha annunciato il roster per EuroBasket 2025

La Lituania sarà la principale avversaria della Germania nel Gruppo B, quello composto anche da Gran Bretagna, Finlandia, Montenegro e Svezia. La formazione baltica, che nel 2022 aveva deluso arrivando addirittura 15°, ha annunciato questa mattina i 12 convocati per EuroBasket guidati ovviamente da Jonas Valanciunas. Non ci sarà, ma si sapeva, Domantas Sabonis: la star dei Sacramento Kings aveva già preso la sua decisione in primavera per recuperare da una stagione complicata e un infortunio alla caviglia. Oltre a Sabonis saranno assenti anche altri due NBA: Matas Buzelis e Kasparas Jakucionis.
Come detto la star della Lituania sarà Valanciunas, unico NBA del roster. Ci saranno poi giocatori di alto livello come Tadas Sedekerskis, Rokas Jokubaitis e Deividas Sirvydis, ma anche diversi esordienti in una manifestazione di questo calibro come Marek Blazevic, Gytis Radzevicius, Azuolas Tubelis, Ignas Sargiunas e Arnas Velicka.
La lista completa:
Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka.
