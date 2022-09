La Lituania vince contro l’Ungheria e si regala un’ultima speranza

Ungheria – Lituania 64-87

(18-22, 15-26, 19-27, 12-12)

La Lituania batte nettamente l’Ungheria e si conquista la prima vittoria ad EuroBasket, quando siamo giunti ormai alla quarta partita. La formazione baltica si regala così anche un’ultima speranza per il passaggio del turno: si giocherà tutto nell’ultimo match contro la Bosnia. In caso di vittoria la Lituania si qualificherà ai Playoff, in caso di sconfitta sarà invece la Bosnia (oggi KO contro la Francia) a passare.

Gli sforzi di Valanciunas e Sabonis sono finalmente stati premiati: la Lituania è andata in vantaggio nel primo quarto e ha poi scavato il solco nel secondo, arrivando all’intervallo a +15. La modesta Ungheria, priva anche di Adam Hanga per infortunio, ha dovuto arrendersi alla superiorità lituana, crollando anche nel terzo quarto e contenendo il passivo negli ultimi 10′. Per Valanciunas 21 punti e 8 rimbalzi, mentre Sabonis ha segnato 19 punti con zero errori dal campo (7/7 al tiro). Molto positiva anche la prova di Rokas Jokubaitis, 10 punti e 31 di +/-, il dato più alto tra tutti i giocatori in campo.

Ungheria: Hopkins 4, Allen 10, Keller 5, Vojvoda 10, Benke 2, Somogyi 2, Goloman 6, Ferencz 2, Perl 16, Eilingsfeld 5, Varadi 2.

Lituania: Zukauskas, Brazdeikis 2, Sabonis 19, Jokubaitis 10, Echodas 4, Valanciunas 21, Kuzminskas 4, Zemaitis, Giedraitis 4, Grigonis 15, Lekavicius 6, Butkevicius 2.