La lunga giornata di Trapani: le dimissioni di Repesa, il presidio dei tifosi, Amar Alibegovic fuori squadra

Francesco Manzi

Sono state ore caldissime, le ultime in casa Trapani Shark, dopo che si è diffusa la notizia delle dimissioni di coach Jasmin Repesa, respinte dal club siciliano. Mossi da questa notizia, e dalle altre non positive arrivate in queste settimane, i tifosi trapanesi hanno quindi organizzato un presidio pacifico davanti al PalaShark verso le 18, per chiedere spiegazioni.

Come ricostruito, qui si sarebbe presentato il DS della squadra, Valeriano D’Orta, che parlando con i tifosi, presenti in circa un centinaio, ha rivelato che Amar Alibegovic è stato messo fuori squadra, senza dare altre spiegazioni. Nelle scorse settimane il lungo italo-bosniaco era stato al centro dei rumors di mercato che lo volevano al Barcellona. Oltre a questo, D’Orta avrebbe anche confermato le dimissioni di Repesa e il fatto che siano state respinte. Oggi comunque il tecnico croato non ha diretto l’allenamento, sostituito dal suo vice Alex Latini. Sempre stando a quanto detto dal dirigente, è prevista la normale partenza della squadra per la trasferta di Treviso nel weekend.

In questo clima tutto tace sui profili social del presidente Valerio Antonini, che dopo aver promesso battaglie legali a chi osava parlar male della Trapani Shark nelle scorse settimane ora sembra aver scelto la via del silenzio.

Foto: Trapani Shark

