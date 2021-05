La maglia di Michael Jordan al college venduta per una cifra da capogiro

Prima di diventare una leggenda della NBA, Michael Jordan lo è stato anche al college, per i North Carolina Tar Heels. Un giovanissimo MJ condusse l’università alla vittoria del suo secondo Torneo NCAA nel 1982, con anche il game-winner in finale contro Georgetown.

Anche per questo probabilmente, nelle scorse ore, una persona ha deciso di pagare la cifra astronomica di 1.3 milioni di dollari per una maglia indossata da Jordan nella stagione 1982-83. La stella maglia, in un’asta del 1999, fu venduta per l’allora cifra record di 63.500 dollari, che oggi sembrano un prezzo scontatissimo.

$1.38 million: Price paid tonight at @HeritageAuction for a Michael Jordan jersey worn by MJ from the 1982-83 season at UNC pic.twitter.com/CwResj9WLE — Darren Rovell (@darrenrovell) May 8, 2021

Nell’ultimo periodo la domanda di cimeli legati a Michael Jordan sembra essere cresciuta molto. Una maglia dei Bulls indossata dal campione nella stagione 1986-87 è stata venduta lo scorso ottobre per 480.000 dollari. Come fatto notare da The Athletic, a questo incremento esponenziale dei prezzi degli oggetti legati ad MJ ha contribuito in larga parte l’uscita di The Last Dance nel 2020.

Il record assoluto per una maglia sportiva appartiene però a quella di Babe Ruth, giocatore di baseball degli anni ’20, venduta per addirittura 5.64 milioni di dollari nel 2019.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.