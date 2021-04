La mail con cui Ettore Messina scaricò Mike James nell’estate del 2019

Mike James è stato un giocatore dell’Olimpia Milano per una sola stagione, sufficiente per mostrare tutto il suo talento ma ance tutta la sua sregolatezza: sotto la guida di coach Simone Pianigiani, James è stato capocannoniere in EuroLega, ma è riuscito solamente a conquistare la SuperCoppa, fallendo i 3 obiettivi stagionali principali; nell’estate del 2019 è stato quindi scaricato dal nuovo allenatore, Ettore Messina, che ha preferito puntare su giocatori di magari minor talento, ma sicuramente più rispettosi delle regole.

James ha da poco debuttato con la maglia dei Brooklyn Nets, dopo esser stato sospeso dal CSKA Mosca, a causa di alcune divergenze con coach Itoudis: nella conferenza di presentazione, James si è espresso su Itoudis e Messina, accusando il coach italiano di averlo scaricato con una semplice mail dopo alcune telefonate interlocutorie.

In risposta alle parole del giocatore, l’Olimpia Milano ha fatto pervenire alla redazione de La Gazzetta dello Sport la suddetta mail, di cui pubblichiamo alcuni estratti: “Come forma di rispetto, voglio comunicarti personalmente la mia decisione: per mia scelta, non avrai spazio nella nostra squadra la prossima stagione. Come ti ho detto nelle nostre conversazioni telefoniche quando ho preso il controllo dell’Olimpia a giugno, ho il massimo rispetto per il tuo talento ma sono preoccupato dalla lunga lista di comportamenti e violazioni delle regole di squadra che hai avuto nella passata stagione. Ti ho chiesto in modo esplicito se ti sentivi di garantire di attenerti agli standard disciplinari dentro e fuori dal campo che adotteremo da qui in avanti: non ho mai avuto un impegno verbale completo al riguardo. Il fatto che nessuno nella squadra, a qualsiasi livello, ti abbia mai parlato o ti abbia mai multato per i tuoi comportamenti per me è completamente irrilevante. L’unica cosa che conta è che questi comportamenti non saranno mai tollerati sotto la mia guida, da qui in avanti, da ogni persona facente parte della squadra. Dopo le nostre conversazioni telefoniche ho parlato con membri del Panathinaikos, dei Phoenix Suns e persino coi tuoi coach giovanili. Quelle conversazioni hanno rinforzato le mie convinzioni: credo che, nonostante il tuo incredibile talento, in un ambiente controllato ci sono rischi troppo elevati che tu possa violare le regole e diventare un problema per la squadra, più che una risorsa. Non sono disponibile a correre il rischio che quei comportamenti possano accadere durante la stagione. Se capitassero, mi troverei a dover prendere provvedimenti estremi troppo tardi. E sarebbe ingiusto verso la squadra, la proprietà e i tifosi dell’Olimpia Milano”.

Con questa lettera, sembra molto chiara la posizione di Ettore Messina nei confronti di Mike James: il rispetto delle regole e dei compagni viene prima del talento.

