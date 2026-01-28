La mascotte Benny The Bull cambia numero di maglia in onore di Derrick Rose

Pochi giorni fa i Chicago Bulls hanno messo in scena probabilmente la serata più toccante della stagione NBA, ritirando la maglia numero 1 di Derrick Rose davanti a ex compagni e allenatori che hanno segnato un’era della franchigia, seppure senza vittoria del titolo. All’omaggio a Rose, uno dei talenti più cristallini e amati della storia dei Bulls, si è poi unito un altro segno di rispetto: il recente cambio di numero di Benny The Bull, storica mascotte della franchigia. Benny finora indossava infatti il numero 1, ora che è stato ritirato anche la mascotte però si atterrà ai regolamenti e cambierà maglia, passando al numero 99.

Benny The Bull (@bennythebull) is switching from No. 1 to No. 99 following the Derrick Rose jersey retirement. #NBA pic.twitter.com/wUdijAPv9M — Etienne Catalan (@EtienneCatalan) January 27, 2026

Con la cerimonia di ritiro del numero 1, i Bulls hanno deciso di rendere quel numero intoccabile in ogni sua forma visibile e rappresentativa, “un numero che ora potrà essere indossato solo dalla città di Chicago” recitava il tributo ad opera di Scottie Pippen. Questo principio non riguarda soltanto i giocatori sul parquet, ma tutti gli elementi ufficiali dell’organizzazione, mascotte compresa. Il cambio al 99 serve quindi a preservare la sacralità del numero di D-Rose e la sua iconicità per la città e la squadra.

D’altronde il ritiro della maglia di Rose va oltre i numeri e i trofei. Ex MVP più giovane della storia NBA, simbolo di resilienza e con un legame profondo con la città di Chicago, Rose rappresenta un capitolo emotivo unico per la franchigia e per i tifosi. Proprio per questo, i Bulls hanno scelto una linea di massima coerenza e rispetto, eliminando qualsiasi utilizzo “attivo” del numero 1 all’interno dell’organizzazione. Il fatto che il cambiamento sia avvenuto senza annunci ufficiali rafforza il messaggio: non si tratta di marketing o storytelling, ma di una scelta istituzionale, quasi automatica, nel momento in cui un numero viene ritirato.