La mission impossible di Lonnie Walker IV riguardo coach Gregg Popovich

Lonnie Walker IV sembra essersi imbarcato in un’impresa disperata. Niente a che fare con il parquet ma con il coach dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich.

L’esterno sembra aver guadagnato stabilmente la fiducia del suo allenatore dal punto di vista cestistico, tanto da essere inserito in quintetto nella prima gara stagionale, vinta 119-131 contro i Grizzlies. Walker IV però sembra intenzionato a cambiare le abitudini di Popovich lontano dal campo, tanto da spingerlo a iscriversi a Twitter e ad ascoltare la musica hip-hop.

Per quanto riguarda lo sbarco sui social Pop non ha lasciato spiragli: “Non ha nessuna chance di convincermi”, ha dichiarato. E Walker sembra già essersi messo l’anima in pace, capendo il punto di vista del suo coach: “Non ha voglia di leggere tutte le ca***** che scrive la gente”.

In merito ai gusti musicali, invece, il giocatore ha provato a far ascoltare all’allenatore alcune canzoni di Lil Baby, incassando una parziale apertura: “Ascolto solamente quelli che mi fanno venire voglia di ballare, se non ci riescono vuol dire che non sono abbastanza bravi”, ha spiegato Pop.

Vedremo se l’opera di convincimento di Walker IV proseguirà durante l’arco della stagione e se porterà frutti.

Fonte: skysport.it

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.