La moglie di Bradley Beal se la prende con gli haters del marito dopo la vittoria contro i Nets

La moglie di Bradley Beal, Kamiah Adams-Beal, si è assicurata di far ricredere gli haters di suo marito dopo che i Washington Wizards sono riusciti a recuperare e battere i Brooklyn Nets, 149 a 146, alla Capital One Arena di domenica.

Alcuni utenti su Twitter hanno pubblicato un video in cui a volte sembrava disinteressato. Certi hanno affermato che stava solo facendo finta di essere in campo.

Kamiah Adams-Beal si è assicurata di difendere il capocannoniere del campionato, sottolineando la sua incredibile prestazione nel secondo tempo che ha permesso quell’incredibile vittoria in rimonta.

Hey @WorldWideWob , make sure to post the 2nd half from Brad too! K? Thanks ✌🏽

Slow start? Sure.

Night off? Never.

My husband leaves is ALL on the court every time he steps out there.

— Kamiah Adams-Beal (@KamiahAdams) February 1, 2021