La moglie di Malik Beasley, Montana Yao, rivela di essere stata cacciata di casa dopo la storia con Larsa Pippen

Dopo che siamo venuti a sapere che il matrimonio di Malik Beasley con Montana Yao è diretto verso il divorzio poiché il giocatore NBA è stato visto insieme all’ex moglie di Scottie Pippen, Larsa, il mese scorso, Yao ha rivelato di essere stata cacciata dalla casa che condivideva con suo marito, e che non ha ricevuto scuse né da Beasley né dalla ex signora Pippen.

“Le cose sono state piuttosto difficili, non mentirò. Ci è stato detto di lasciare la nostra casa di famiglia 10 giorni fa e, proprio come voi, sono piuttosto confusa. Non c’è stato alcun discorso pubblico o privato sulla situazione né alcun tipo di scusa. Non sono il tipo da rivelare troppe informazioni, ma sicuramente lo farò se e quando lo riterrò opportuno”.