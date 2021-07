La Nazionale avrà delle nuove maglie per le Olimpiadi

L’Italbasket si rifà il look per le Olimpiadi. Gli Azzurri di Meo Sacchetti e le ragazze del 3×3, infatti, indosseranno delle nuova maglie per i Giochi di Tokyo.

Addio alle divise azzurre con il motivo stilizzato di un pallone, utilizzato dalla Nazionale maggiore per i Mondiali 2019, le qualificazioni agli Europei e nel Preolimpico.

La nuova maglia sarà completamente azzurra con bordi laterali bianchi e neri. Scritte e numeri restano di colore bianco, la novità più grande sono i cinque cerchi sul petto e il logo “Italia Team”, quello che accompagna tutti gli atleti italiani alle Olimpiadi. La produzione è ancora della Spalding, sponsor tecnico della FIP.

