La Nazionale di basket cambia sponsor tecnico

Un’altra prestigiosa Federazione sportiva italiana entra nella famiglia Macron. A partire dal 1° gennaio 2023 e per le prossime 4 stagioni il Macron Hero spiccherà sulle maglie delle Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro.

A disposizione degli atleti e dello staff delle Nazionali Azzurre capi di altissima qualità e tecnicità, ai quali si abbina il gusto e il design tipicamente ‘made in Italy’. Grazie a questa partnership, che significa la completa gestione del materiale tecnico delle squadre nazionali, l’azienda italiana conferma la sua posizione di leadership nel settore del teamwear.

La partnership prevede la fornitura di capi tecnici per tutte le Nazionali: Senior, Junior, 3×3, maschili e femminili. Inoltre, a partire dalla stagione 2023-2024, per 4 campionati, anche tutti gli arbitri impegnati nelle competizioni nazionali avranno a disposizione l’abbigliamento tecnico Macron.

Parallelamente verrà sviluppata una ricca linea di merchandising dedicata a tutti i tifosi e agli appassionati di basket, che sarà disponibile in tutti i Macron Sports Hub, nello spazio dedicato alla FIP sul sito macron.com e sul sito fip.it

La Federazione Italiana Pallacanestro, nata nel 1921, nei suoi oltre cento anni di storia rappresenta l’essenza del basket italiano e l’Azzurro della sua maglia è stato indossato dai più grandi campioni e tecnici che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia del basket del nostro Paese. La Nazionale Azzurra ha vinto due volte il titolo di Campione d’Europa e vanta due medaglie d’argento ai Giochi olimpici. Tra le nazionali del Vecchio Continente quella italiana, solo dopo la Spagna, è quella che ha vinto più medaglie ai campionati europei: 10.

Storia, successi, simboli e senso di appartenenza ai colori Azzurri verranno esaltati dai nuovi kit gara che ben presto saranno svelati e che attraverso la personalizzazione, il design, la ricerca e l’attenzione ai dettagli esprimeranno al meglio l’identità della Nazionale italiana.

“Ci riempie di grande orgoglio poter supportare tecnicamente, noi azienda italiana, la massima espressione del basket italiano, la Nazionale. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Essere partner per noi significa far parte di un progetto dove il nostro abbigliamento diventa un tassello fondamentale. Partnership significa impegno a 360° dove la professionalità, qualità e tecnicità dei nostri prodotti sono abbinate alla passione e al coinvolgimento che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. L’Italia del basket è attesa da impegni importanti e prestigiosi e vogliamo che l’Azzurro delle Nazionali diventi un prodotto vincente in campo così come sulle tribune, indossato dagli atleti, dai tifosi e dai tantissimi appassionati”.

“Nei prossimi quattro anni – ha dichiarato Giovanni Petrucci, Presidente FIP – ci attendono sfide di alto livello. Le squadre Nazionali disputeranno competizioni importanti come Mondiali ed Europei con l’obiettivo principale di migliorare sempre di più e qualificarsi per i Giochi Olimpici. Fuori dal campo la FIP ha l’obbligo di proseguire il proprio lavoro per lo sviluppo e la diffusione della pallacanestro in Italia. È per me motivo di soddisfazione che un’azienda come Macron voglia essere al nostro fianco. Tra i tratti distintivi che ci accomunano ci sono la valorizzazione dell’italianità accompagnata da un ampio respiro internazionale, la volontà di innalzare il livello della qualità di lavoro e prodotti e la massima attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Una partnership prestigiosa nata in collaborazione con Master Group Sport, che dal 2018 è impegnata al fianco della Federazione Italiana Pallacanestro come advisor commerciale”.

