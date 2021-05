La Nazionale femminile è stata vaccinata

È stata vaccinata ieri al Centro Vaccinazione Anticovid Santo Spirito la Nazionale Senior Femminile di Pallacanestro, alla presenza dell’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio, Alessio D’Amato, del Vice Presidente Federazione Italiana Pallacanestro Gaetano Laguardia e del Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese.

In accordo con il medico responsabile della Nazionale, le giocatrici hanno ricevuto la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson, perché prevede un’unica dose e garantisce un buon livello di immunizzazione già dopo sette giorni dall’inoculazione, consentendo quindi alle sportive di poter partire per il Campionato Europeo in sicurezza. Il Campionato di categoria inizierà infatti il prossimo 17 giugno e il termine della manifestazione, con rientro in Italia, è fissato per il 28 giugno.

Straordinaria e calorosissima l’accoglienza riservata dalla struttura sanitaria capitolina alla delegazione Azzurra.

Le Azzurre, già in ritiro per questo evento sportivo, hanno voluto omaggiare l’équipe del Centro Vaccinazione con maglie autografate, gagliardetti e portachiavi. Tutti gli operatori presenti hanno augurato alla Squadra Azzurra il miglior successo possibile.

Ufficio Stampa Fip

