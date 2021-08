Il dominio degli USA nella pallacanestro non accenna a vacillare: dopo l’oro conquistato dalla nazionale maschile ieri, oggi è stata la volta della femminile.

Dal 2008 in poi tutte le medaglie d’oro conquistate sono targate USA, per le donne si tratta addirittura della settima olimpiade consecutiva. Questo però non significa che non vada festeggiata la vittoria finale: ecco allora la nazionale femminile che festeggia negli spogliatoi dopo la premiazione.