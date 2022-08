La NBA accoglie la proposta di Magic: il #6 di Bill Russell sarà ritirato

Qualche giorno fa, dopo la morte della leggenda Bill Russell, Magic Johnson aveva chiesto alla NBA e ad Adam Silver di ritirare il #6 in tutta la Lega. Per nessuno prima d’ora era stata fatta una cosa del genere, ma la NBA ha deciso di accettare.

Da ora in avanti solo chi ha già attualmente il #6, come LeBron James, potrà decidere di tenerlo. Le franchigie comunque d’ora in avanti non potranno più dare una “nuova maglia” #6 ai propri giocatori.

Players who currently wear No. 6 will be allowed to keep doing so, according to the league, but Russell’s jersey number will not be issued again by any NBA team to any player.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq https://t.co/5cnFh6OJGt

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 11, 2022