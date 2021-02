La NBA aggiunge un flagrant foul a Kyle Lowry per una giocata scorretta ai danni di Aaron Gordon

Si allunga lo storico di screzi tra Kyle Lowry e Aaron Gordon. Il playmaker dei Toronto Raptors aveva causato l’infortunio di Gordon mesi fa nella “bolla” di Orlando, impedendogli di partecipare ai Playoff. All’epoca Lowry non era stato sanzionato, e i due non si erano risparmiati insulti. La vendetta di Gordon è poi arrivata pochi giorni fa, con un colpo proibito ai danni proprio di Lowry nella prima partita in cui i due si scontravano dalla loro precedente diatriba. Nessun infortunio per Lowry, che però si è ovviamente infuriato con l’avversario.

Ma a questi due episodi se ne aggiunge un terzo, avvenuto sempre durante l’ultima partita tra Toronto e Orlando. Nel possesso prima del fallo di Gordon, Lowry con un movimento dell’anca ha volontariamente rischiato di fare male al ginocchio all’avversario, quando la palla stava ormai rimbalzando dalla parte opposta del canestro: la NBA ha quindi deciso di aggiungere un flagrant 1 al giocatore dei Raptors, che invece non era stato punito nemmeno con un fallo normale dagli arbitri. A quota 5 flagrant secondo le regole NBA scatta una partita di sospensione (ogni flagrant 2 vale invece due punti).

Kyle Lowry (TOR) has been assessed a Flagrant Foul 1 upon league review for his contact against Aaron Gordon (ORL) at 7:40 of the 2nd quarter on 1/31/21. pic.twitter.com/VvKixV7zrC

— NBA Official (@NBAOfficial) February 2, 2021