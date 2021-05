La NBA allenta il protocollo anti-Covid per i giocatori vaccinati

La campagna di vaccinazione anti-Covid procede spedita negli Stati Uniti e anche all’interno del mondo NBA. Attualmente quasi tre quarti dei giocatori hanno ricevuto almeno una dose di uno dei vaccini autorizzati e più della metà degli atleti è completamente immunizzata.

Il notevole miglioramento della situazione pandemica ha portato la lega e l’Associazione Giocatori a modificare il protocollo, ammorbidendo le misure per i giocatori già vaccinati.

In particolare chi ha completato il ciclo da due settimane potrà condividere l’auto con un compagno di squadra o utilizzare il taxi. Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina durante le sedute di fisioterapia o di massaggi. Inoltre nelle franchigie con l’85% di persone vaccinate (fra giocatori e staff) si potrà utilizzare collettivamente vasche, sauna e bagno turco.

