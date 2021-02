La NBA ammonisce LeBron James e Kyle Kuzma per flopping

Non è ancora il caso, ma potrebbe scattare una multa per LeBron James e Kyle Kuzma se dovessero ripetere una simulazione come quella durante la partita contro Memphis. La NBA ha inviato il cosiddetto warning, un avvertimento, ai due giocatori dei Los Angeles Lakers per flopping.

Questa la simulazione di LeBron, tra l’altro “premiata” con un fallo da parte degli arbitri:

LeBron received a warning for violating the league’s anti-flopping rule after the Lakers game vs. the Grizzlies on Feb. 12. (via @NBAOfficial)pic.twitter.com/Hsizm6AExc — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2021

Questa invece quella di Kuzma, sulla quale invece non c’è stato intervento arbitrale:

Los Angeles Lakers’ Kyle Kuzma received a warning for violating the league’s anti-flopping rule Feb. 12 vs. Memphis. pic.twitter.com/JOxWpWWfwr — NBA Official (@NBAOfficial) February 13, 2021

