La NBA apre un’indagine su quanto fatto dai Mavericks contro Chicago

Era prevedibile che la NBA non lasciasse passare tutto senza agire, dopo che i Dallas Mavericks ieri notte avevano tenuto a riposo mezzo roster, compreso Luka Doncic dopo il primo quarto, per perdere di proposito contro i Chicago Bulls. In questo modo i Mavs hanno sostanzialmente rinunciato al Play-in, mantenendo invece la scelta del primo turno al Draft di quest’anno, che altrimenti sarebbe finita ai Knicks.

Circostanze che si configurano come puro tanking, la volontà di perdere di proposito, qualcosa che la NBA ovviamente non accetta e che negli anni ha fatto di tutto per disincentivare. Il portavoce della Lega, Mike Bass, ha poco fa dichiarato che la NBA ha aperto un’indagine sulle azioni dei Mavs e sulle ragioni dietro di esse.

NBA spokesman Mike Bass: "The NBA commenced an investigation today into the facts and circumstances surrounding the Dallas Mavericks’ roster decisions and game conduct with respect to last night’s Chicago Bulls-Mavericks game, including the motivations behind those actions.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 8, 2023

Nel frattempo Dallas non ha cambiato strategia, nemmeno per l’ultima gara stagionale contro San Antonio. Contro gli Spurs saranno assenti Doncic, Irving, Wood, Hardaway Jr, Green, Bullock e Kleber, tutti tenuti a riposo.